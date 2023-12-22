اعرف فورا ً .. موعد صرف العلاوات الخمس 2023 والفئات المستحقة

قد تم ازدياد البحث على موعد صرف العلاوات الخمس 2023 في محركات البحث في مواقع جوجل من قبل عديد من الأشخاص أصحاب المعاشات حتى يتمكنوا من العلم بمواعيد دفع الدفعة من تلك العلاوات الخمسة، وهذا بهدف تحسين مستوى المعيشة الخاص بهم في ظل ازدياد ثمن الجميع من السلع، وجاء هذا الموضوع بعد أن قام الأستاذ الرئيس التابع للجمهورية بإقرار التصديق الصادر من مجالس النواب خلال الأمر للمعاش المتغبر والتي يتم إصدارة الى عدد من الفئات من الأشخاص أصحاب المعاشات.

موعد صرف العلاوات الخمس 2023

لقد تم دفع الدفعة الأولى من تلك العلاوات الخمسة مع شهر سبتمبر الذي مضى لعام 2023، وسيتم نزول الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة وهذا مع البداية من شهر ديسمبر لعام 2023،وسيتم دفع الدفعة الثالثة للعلاوات الخمسة وهذا في الشهر الموافق لمارس لعام 2024،وييتم دفع الدفعة الرابعة من هذه العلاوات الخمسة لهؤلاء المستحقين من الأشخاص وهذا مع البداية من شهر ديسمبر لعام 2024، وهكذا تكون هذه أخر دفعة تم تسليمها من دفعات العلاوات الخمسة.

الفئات المستحقة للعلاوات الخمسة لسنة 2023

لقد تحددت الفئات التي تكون مستحقة لتلك العلاوات الخمسة وقد جاء هذا في مقالنا على النحو الآتي: