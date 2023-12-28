كيفية استخراج اكواد الطلاب 2023 لدخول الامتحانات والأوراق اللازمة

العديد من الطلاب واولياء أمورهم يبحثون عن كيفيه استخراج كود الطلب ٢٠٢٣ لدخول الامتحانات، والتي من المقرر ان تبدأ في بداية مايو القادم في جميع محافظات مصر العربية، وفيما يلي سوف نوضح لك الخطوات التي تتعلق باستخراج تلك الأكواد.

استخراج اكواد الطلاب 2023

لكي يتمكن الطالب من أداء امتحانات الثانوية العامة عليه معرفة الكود الخاص به، فيستطيع أن يعرفه من خلال السير على الخطوات الآتية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم، من هنا.

انتقاء حساب الطالب ثم الضغط على خدمه كود الطالب

تدوين رقم البطاقة الشخصية الخاص بالطالب

النقر على استعلام لمعرفه كود الطالب

مكن أيضا للطالب الحصول على الكود من خلال المدرسة التابع لها.

الأوراق المطلوبة في التقديم في الثانوية العامة

الجدير بالذكر أيضا ان كود الطالب يعد ضروريا لكي يتمكن الطالب من تسجيل استمارة الثانوية العامة ويختلف كود الطالب من طالب الي اخر حيث لكل طالب كود خاص به، وفي السطور التالية نذكر لكم الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة ٢٠٢٣:

شهاده نجاحه في الصف الثالث الإعدادي.

ملف للتقديم في الثانوية العامة.

شهاده ميلاد للطالب.

ست صور شخصيه مقاس اربع في سته.

٢ طابع نقابه مهن تعليميه فئه جنيه.

طابع دعم وتنميه مشروعات فئه عشره جنيه.

صورتين من بطاقه ولي الامر.

طوابع عشر جنيهات.

اقرار عدم الزواج.

شهاده وفاه الاب في حاله الأطفال الايتام.

من الجدير بالذكر أيضا ان امتحانات الثانويه العامه ستبدأ في شهر يونيو، ويكون الامتحان عبارت عن اختيار من متعدد وجزء مقالي صغير، وقد قامت وزاره التربيه والتعليم بإجراء بعض التعديلات على عدد الأسأله مما يتيح للطالب وقت كافي للاجابه والمراجعة.