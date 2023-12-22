اعرف حالًا .. مواعيد الإجازات الرسمية والغير رسمية لعام 2024 للقطاعين العام والخاص

العديد من المواطنين في الوقت الحالي ومنهم الموظفين والطلاب يبحثون عن مواعيد العطل الرسمية والغير رسميه لعام ٢٠٢٤، وفيما يلي سوف نرفق لكم تلك المواعيد الرسمية بالقطاعين العام والخاص.

الإجازات الرسمية والغير رسمية

تم تحديد الإجازات الرسمية، وكذلك غير الرسمية، وفيما يلي سنوضح لكم تلك المواعيد لعام 2024:

يوم الأحد الموافق السابع من شهر يناير اجازه عيد الميلاد القطبي.

يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يناير اجازه ثوره يناير.

يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ابريل اجازه اول أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من ابريل اجازه تحرير سيناء.

كذلك يوم الأربع الموافق واحد من شهر مايو اجازه عيد تحرير سيناء.

يوم الأربع الموافق واحد مايو اجازه عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو اجازه شم النسيم.

كذلك يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو اجازه عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد الموافق ثلاثين من شهر يونيو اجازه ذكره ثوره يونيو.

كذلك يوم الأحد الموافق سبعه يوليو اجازه راس السنه الهجرية.

يوم الأحد الخامس عشر من شهر سبتمبر اجازه المولد النبوي الشريف، والجدير بالذكر الإجازات الرسمية والغير رسمية تعد ضروريًا للموظف حتى يأخذ فرصة للراحة من روتين العمل فالإجازات لها أهميه اجتماعيه وكذلك أهميه نفسيه للموظف وذلك من أجل تجديد طاقته مما يساهم في تحسين أداء العملي.

إجازة نصف العام للطلاب ٢٠٢٤

تكون بداية عطلة نصف السنة لطلاب المدارس والجامعات تبدأ من السابع والعشرين من يناير وتنتهي يوم الثامن من شهر فبراير ٢٠٢٤ مما يعني ان الطلاب يستطيعون الاستمتاع بالإجازة حتى أسبوعين وذلك لتجديد طاقتهم واخذ وقت كافي للاسترخاء.