رسميًا اعرف .. جدول العطلات الرسمية في العراق 2024

من البديهي أن تأخد كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية إجازات في أيام المناسبات والأعياد الدينية والقومية حتى يقوموا بالاستمتاع بأوقاتهم مع أولادهم وعائلاتهم والتنزه والترفيه عن النفس، لهذا يقوم كل الموظفين الحكوميين بالتساؤل عن الأعياد التي يستطيعون الاستمتاع بالعطلة الخاصة بها لعام 2023، وذلك لقلة عدد العطلات المتبقية لهذا العام لأن العطلات المتبقية هي عطلات أسبوعية فقط.

العطلات الرسمية في العراق

أيام قليلة وسوف يبدأ العام الجديد وينتهي هذا العام بكل ما فيه وسننطلق لنعيش حياة ساعين أن تكون أفضل في العام القادم، وسيحف العام القادم العديد من العطلات والإجازات الرسمية التي يمكنهم فيها التنزه والترفيه عن أنفسهم، وستتواجد العديد من المناسبات المفرحة ، لذلك يهتم المواطنون أن يعرفوا جدول العطلات الرسمية في العراق، وسوف نعرض لكم الجدول الخاص بإجازات العام الجديد فيما يلي:

في اليوم الأول من شهر يناير لبداية هذا العام ستكون عطلة رسمية بمناسبة العام الجديد…

في سادس يوم من شهر يناير لبداية هذا العام ستكون عطلة يوم الجيش العراقي

ستكون عطلة عيد الفطر المبارك في شهر مارس

في شهر يونيو من عام 2024 سيتواجد فيه عطلة عيد الأضحى المبارك.

عطلات العراق الرسمية

للعاملين والطلاب في جميع أنحاء العراق يومي الجمعة والسبت حتى يستطيعوا الاسترخاء وشحن طاقتهم حتى يستطيعوا مواصلة الأسبوع التالي، وتلك العطلة يتمتعون بها مع أفراد أسرهم اللطيفة، وحتى يهربوا من الضغوط التي تمر عليهم في الأسبوع، وفيما يلي أيضًا العطلات الرسمية بالعراق: