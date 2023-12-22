المواعيد اتحددت .. العطل المدرسية في الجزائر 2024 والأجازة الشتوية

اهتم المواطنين في تلك الفترة الجارية بمعرفة العطل المدرسية في الجزائر، حيث إنه قد تم الكشف عن كل تلك المواعيد، لذا يريد المواطنين أن يتعرفوا عليها، وفيما يلي في هذا المقال سوف نقوم بالتعرف معًا على كل هذه المواعيد.

العطل المدرسية في الجزائر

لقد أعلن من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الجزائر، عن هذه العطل المدرسية التي توجد في دولة الجزائر، وفيما يلي مواعيد هذه الإجازات:

الأول من يناير 2024 رأس السنة الجديدة.

كذلك يوم الثاني عشر من يناير 2024 يكون إجازة رأس السنة الأمازيغية.

الثامن من أبريل يكون إجازة عيد الفطر 2024.

التاسع من شهر إبريل 2024 يكون إجازة عيد الفطر.

الأول من مايو 2024 يكون عطلة عيد العمال.

هذا بجانب يوم السادس عشر من شهر يونيو 2024 يكون إجازة عيد الأضحى.

الخامس من يوليو لعام 2024 يكون إجازة عيد الاستقلال.

كذلك يوم السادس من شهر يوليو 2024 أول محارم، يكون إجازة رأس السنة الهجرية.

السابع عشر من شهر يوليو 2024 إجازة عاشوراء.

كذلك يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر 2024 يكون عطلة المولد النبوي الشريف.

يوم الثورة وهو في اليوم الأول من نوفمبر.

موعد الاجازة الشتوية للمعلمين

لقد تحدد موعد العطلة الشتوية للمعلمين وكذلك الطلاب، لتصبح في اليوم الموافق 16 من ديسمبر ٢٠٢٤ وإلى اليوم الأول من يناير 2024، مع العلم أن عطلة الربيع تكون في اليوم الموافق السابع عشر من مارس 2024 إلى اليوم الموافق الثاني من إبريل 2024، في حين أن العطلة الصيفية تكون في اليوم الموافق 7 من يوليو للمعلمين