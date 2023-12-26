اطلع الآن .. العطل المدرسية في العراق 2024 والتقويم الدراسي

تبعاً للسياق الاتي سنوضح لكم تفاصيل جداول الاجازات الرسمية في العراق لعام 2024، حيث تكون الاجازات الرسمية من أهم وأفضل المناسبات التي قد احتفل بها المواطنين في كل أنحاء البلاد، ويتم توفير لهم الكثير من الفرص للراحة، ويتم قضاء هذا الوقت مع الأسرة والأصدقاء، هنالك الكثير من الاجازات الرسمية الذي يتم التمتع بها للمواطنين، والتي تتنوع حسب تلك المناسبات الدينية والاجتماعية.

العطل المدرسية في العراق

قد تلعب الإجازات الرسمية العديد من الأدوار المهمة في حياة الأسر والمجتمعات، حيث يتم توفير الكثير من الفوائد، وها هي تمنح الفرص للراحة، ويتم التجديد في النشاط والحيويات وهذا يساهم في التقوية للروابط الاجتماعية بين المواطنين وهي تمنح فرص للترفيه والاستهلاك، وفيما يل جدول الاجازات الرسمية للعراق لعام 2024:

إجازة عيد رأس السنة ليوم الاحد الموافق واحد من شهر يناير.

إجازة عيد الجيش العراقي ليوم الجمعة الموافق السادس من شهر يناير.

عيد الفطر الموافق يوم السبت 22 من شهر أربعة.

عيد العمال العالمي الموافق ليوم الاثنين واحد من شهر خمسة.

المولد النبوي الموافق ليوم الأربعاء 27 من شهر سبتمبر.

العيد الوطني العراقي الموافق ليوم الثلاثاء الثالث من شهر أكتوبر.

إجازة عيد الميلاد المجيد لليوم الموافق الأربعاء 22 من شهر ديسمبر.

التقويم الدراسي في العراق لعام 2024

هذا التقويم الدراسي من أهم تلك الأدوات قد تساعد على التنظيم للعملية التعليمية، ليتم تحديد موعد بدأ الدراسة والانتهاء منها، والاجازات الرسمية، والاختبارات لنهاية السنة الدراسية التعليمية، ويجب الالتزام بهذا التقويم الدراسي، وهذا لتتضمن العملية الدراسية بشكل من أشكال الانتظام، ويكون التقويم التعليمي لعام 2024 في العراق من خمسة عشر أسبوعاً، ويكون في السنة الدراسية في العراق 2024 بعض الاجازات الرسمية وهي كالآتي: