سجل فورًا .. رابط مسابقة التربية والتعليم 2024 وكيفية التقديم

يقوم الأشخاص بالبحث عن رابط التقديم بمسابقة التربية والتعليم، فمن الجدير بالذكر أنه قد تم تعيين العديد من المعلمين قد تمثلت في ثلاثين ألف معلم مدرس، وفي هذا الوقت الجاري لا زال التقديم متاح لكل من يرغب في التقديم، وفيما يلي سنرفق لكم التفاصيل.

مسابقة التربية والتعليم

هذه المسابقة تواجدت لتعيين المعلمين من كافة الولايات للأطفال الصغار، وسوف يتم النشر عن هذه المسابقة لشهر يناير القادم لعام 2024 ليتم تعيين ثلاثين ألف مدرس للعام الثالث، ليتم تعيين المعلمين للمواد الدراسية الواجب دراستها، وسوف يتم إغلاق تلك المسابقة في شهر سبعة لعام 2024 وليتم تعيين ثلاثة وعشرون ألف ومئتان واثنان وثلاثون مدرس معاون وللاشتراك في تلك المسابقة قم بالضغط على البوابة التابعة للوظائف الحكومية، ويمكن التسجيل من هنا، وتوجد العديد من الشروط الخاصة في مسابقة التربية والتعليم، والتي منها

أن يكون المشترك قد حصل على الجنسية المصرية.

أن يكون المشترك له حسن الاخلاق والسيرة والسلوك.

الا يكون المتقدم قد تم عزلة من منصبة عند صدور القرار التأديبي النهائي، وألا يكون مضى على الصدور لهذا القرار المهم أربعة سنوات.

لا يزداد سن المتقدم عن أربعين عاماً من تاريخ الإعلان.

يجب أن لا يكون التقييم للمتقدم أقل من مقبول.

المستندات اللازمة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم

توجد الكثير من الحملات من المستندات المخصصة للتقديم: