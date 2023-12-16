وزارة التعليم العراقية تُعلن معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراق بعد التعديل 2023 الإستعلام عن معدل القبول في عموم المحافظات

كشفت وزارة التعليم العالي العراقية، عن معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية، التي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة، حتى أن الوزارة سهلت كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على نتيجة القبول في مختلف محافظات العراق، إضافة إلى أن نسبة النجاح للشهادات الثانوية هذا العام جاءت أعلى من العام الماضي، مما اضطرت الوزارة إلى رفع معدل القبول لهذا العام بما يتناسب مع جميع الطلاب والطالبات.

معدلات القبول في الجامعات الفرع الأدبي

حددت وزارة التعليم العالي العراقية، معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية الفرع الأدبي، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

يتم القبول في جامعة بغداد كلية الآداب من 50%.

بينما القبول في كلية التربية قسم رياض أطفال من 83%.

إضافة إلى إمكانية التقديم في كية الأداب قسم علم النفس من 83%.

معدل القبول في الجامعات الفرع العلمي

ومن أجل التعرف على معدل القبول في الجامعات الفرع العلمي، لابد من اتباع الأتي:-

يتم القبول في كلية الهندسة قسم الحاسوب من 95.33%.

بينما يتم القبول في كلية الطب التعليم الكندي من 99.5%.

إضافة إلى إمكانية القبول في كلية الصيدلة جامعة بغداد من 99.05%.

كما يتم القبول في كلية طب الأسنان من مدجموع 98.67%.

كيفية الإستعلام عن نتائج القبول المركزي

هناك بعض الخطوات من أجل القيام بالاستعلام عن نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية، وفقًا لما يلي:-