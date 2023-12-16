مسلسل الغدار الحلقة الأولى مترجم باللغة العربية .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل الغدار الحلقة الأولى التي يترقبها ملايين الأشخاص من جميع الدول، حيث يعتبر واحد من الأعمال التي من المتوقع أن تحقق نجاح كبير، وعندما تم نشر الإعلان الترويجي الأعمال بدء الجمهور يتفاعل مع هذا الاعلان وأعرب الملايين عن إعجابهم الشديد، وهذا يدل على أن الكثير من الأشخاص ينتظرون عرض المسلسل من أجل متابعته، قصة مختلفة وجديدة من نوعها يرويها مسلسل الغدار والذي يشارك في بطولته نخبة من أهم النجوم والنجمات الأتراك، حيث قدم فريق العمل العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة على الساحة الفنية التركية، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم تفاصيل كثيرة عن مسلسل الغدار الحلقة الأولى ومواعيد العرض والقنوات الناقلة تابعوا معنا.

مسلسل الغدار الحلقة الأولى

تدور قصة مسلسل الغدار حول شخصية شاب يدعى داغان كان يعيش حياة سعيدة مع أمه وشقيقه وكان على علاقة حب بفتاة من مدينته، وذات يوم تم استدعاء داغان إلى الجيش لكي يؤدي الخدمة العسكرية ويصل للأسرة أن داغان قد مات، وتمضى الأيام ويعود داغان إلى منزله لكن يتفاجئ بالكثير من التغييرات، ويعلم أن حبيبته تركته وأن شقيقة الصغير يسير في طريق خاطئ نهايته مظلمة، يحاول دوغان أن يلم شمل أسرته ويبحث عن حبيبته لكن يواجه مشاكل كثيرة وتنقلب حياته رأساً على عقب ويتحول إلى شخص عنيف بسبب الظلم الكبير الذي تعرض له.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة مسلسل الغدار

يعرض مسلسل الغدار بشكل حصري يوم واحد على مدار الأسبوع كما يتم نقل المسلسل يوم الجمعة عبر شاشة قناة ON تركي ، وسوف يتم إذاعة المسلسل أيضاً عبر شاشة قناة فوكس التركية، ويعرض مترجم عبر موقع قصة عشق، والمسلسل من بطولة كل من، شاتاي اولسوي و أونور سايلاك وسمية ايدوغان ولاشين سيلان و اردال اوزباجيلار و موغي بيرام اوغلو.