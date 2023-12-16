كيفية التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2024 العراق للحصول على المعونة الشهرية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن فتح باب التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2024، التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا وهي عبارة عن استمارة إلكترونية يتم التسجيل فيها من أجل الحصول على معونة شهرية في مختلف محافظات العراق، بما يسمح لجميع الأسر والأفراد أصحاب الدخل المتوسط والمحدود بالتسجيل في هذه المعونة، وفقًا لبعض الشروط التي نوضحها لكم في السطور التالية.

طريقة التسجيل في معونة الفقر

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالتسجيل في استمارة معونة الفقرة التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك يُرجى التوجه إلى خدمة المعونة.

ليتم بعد ذلك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

وعليه يُرجى إرفاق المستندات التي تطلبها الوزارة.

التأكد من كافة البيانات والوثائق التي تم إدخالها بشكل واضح وصحيح.

ليتم في النهاية الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

مستندات التسجيل في قاعدة البيانات 2024

لكي تتمكن من التسجيل في قاعدة البيانات لجميع المستفيدين الراغبين بالحصول على معونة الفقر الشهرية في العراق، لابد من إحضار الوثائق التي جاءت كتالي:-