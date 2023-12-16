موعد يوم التأسيس السعودي 1445 وما هي أبرز فعاليات الاحتفال وموعد الإجازة

موعد يوم التأسيس السعودي 1445، بحث كبير ورائج على جوجل من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية، لأن يوم التأسيس يوم مميز يحتفل به الجميع كبير وصغير رجال ونساء، كما تمنح الدولة العاملين في جميع القطاعات والهيئات العامة والخاصة والطلاب عطلة رسمية تمجيداً وتعظيماً لتلك الذكرى المميزة، ولذلك يود الجميع أن يعرفون متى الموعد ومتى تبدأ فعاليات الاحتفال لأن الدولة اعتادت على ذلك كل عام، كما تقدم العديد من العروض والتخفيضات بمناسبة يوم التأسيس، مما تبدأ هيئة الترفيه السعودية بنشر أجواء مختلفة في سماء المملكة من عروض نارية وعرض الطائرات لكي لإدخال السعادة على قلوب المواطنين، واليوم عبر التقرير التالية نتعرف معاً على موعد يوم التأسيس السعودي 1445.

موعد يوم التأسيس السعودي 1445

حالة من الترقب والانتظار يعيش فيها المواطنين بالمملكة العربية السعودية لحلول يوم التأسيس ولذلك يبحثون بكثرة هذه الفترة عن الموعد التي تحدد الدولة ليسوم التأسيس والحصول على العطلة السنوية، تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس يوم الثاني والعشرين من فبراير 2024 والذي يوافق 12 من شعبان 1445، ومن المؤكد أن تكون الإجازة في نفس اليوم الذي يوافق الخميس ويحصل الجميع على إجازة لمدة 3 أيام 22 و23 و 24 من فبراير 2024 أي الخميس والجمعة والسبت، والعودة إلى دوام العمل والدراسة الأحد الموافق 25 من فبراير 2024.

كما يكون هناك مظاهر متعددة للاحتفال بيوم التأسيس السعودي، ويقوم بالإشراف عليها هيئة الترفيه بقيادة سيادة المستشار تركي آل الشيخ، وسوف يتم تقديم عروض السيرك والألعاب النارية والمسرحيات وعرض غائية وطرب وغيرها الكثير.

عبارات تهنئة يوم التأسيس السعودي 1445-2024