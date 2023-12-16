رابط التسجيل في استمارة الحج 2024 العراق لذوي الشهداء والمشمولين بمعونة الفقر

يعتبر ركن الحج من أهم أركان الإسلام الخمس التي لا يمكن أن نغفل عنها، فضلاً عن أن هذا الركن يكون كل عام يتجمع فيها ملايين المسلمين أمام الكعبة المشرفة داخل المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن العديد من المسلمين يرغبون بطرق التسجيل في هذا الموسم، ومن بين هؤلاء الدول الإسلامية العراق، التي بها الكثير من المواطنين المسلمين الراغبون بالتسجيل باستمارة الحج المجانية، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

شروط التقديم على الحج 2024 العراق

هناك بعض الشروط من أجل التقديم على الحج بالعراق، وفقًا لما يأتي:-

يمكن لذوي الشهداء التقديم في موسم الحج لهذا العام.

يتم توزيع مقاعد الحج للفئات الأكثر أحقية بتلبية هذا النداء.

المشمولين بمعونة الفقر يحق لهم التقديم في الحج.

لا يتم قبول أي طلب خارج فترة التسجيل.

الأسر التي لديها شهيد أو أكثر ولم تستفد من أولوية الحج يحق لها التقديم لهذا العام.

يتم قبول الأحقيين بالتقديم في الحج لهذا العام.

كما أن قرعة الحج تتم للأسر التي لديها شهداء وفقًا لكل محافظة.

خطوات التقديم على الحج 2024

يمكن التقديم في استمارة الحج لهذا العام 2024 بمختلف محافظات العراق، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-