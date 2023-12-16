مسلسل المتوحش الحلقة 36 كاملة على شاهد vip ..سرحان يضع يامان في قبضة الشرطة ويتستر على الاز

مسلسل المتوحش الحلقة 36، تطورات كثيرة وسريعة تغير مسار الأحداث وتكشف الحقائق التي اخفاء سرحان ونسليهان منذ سنوات طويلة، وهذا ما زاد من عملية البحث عن الحلقة 36 لمعرفة المزيد من التفاصيل ولماذا اختفت نيسليهان عن يامان حقيقة والده طيل هذه المدة، حقق مسلسل المتوحش نجاح كبير للغاية مما ترتفع نسب المشاهدة يوم بعد يوم، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرف المزيد عن مسلسل المتوحش الحلقة 36.

مسلسل المتوحش الحلقة 36

أحداث شيقة تجذب انتباه الجمهور المشاهد في كل حلقة يتم عرضها، حيث تدور أحداث المسلسل حول يامان الذي تم خطفه عندما كان طفل صغير لا يتعدى 6 سنوات وتم حبسه في المنزل المجاور لمنزله دون علم أحد، يتمكن الطفل من الهرب ويعيش طفولته في الشوارع برفقة بعض الأصدقاء ويكبرون سوياً ويكون يد واحدة مثل الأشقاء، وتمضي سنوات طويلة ويصل يامان إلى عائلته بعد أن يتذكر الماضي لكن يواجه مشاكل كثيرة يرفض وجوده شقيقة ألاز وشقيقة شاغلا ويعتبرونه أن الشخص الأساسي في تدمير حياتهم، 24 ساعة وسوف يتم طرح الحلقة 36 من مسلسل المتوحش وسوف يتم نقلها على منصة شاهد vip وعبر قناة mbc 1 الساعة 6.30 مساءً.

أحداث مسلسل المتوحش الحلقة 36

وشهدت الحلقات الماضي تطورات كثيرة واستطاع سرحان أن ينفذ مما فعله وكان هو السبب وراء انتحار خال يامان وتلفيق تهمة القتل إليه، لكن تظهر دلائل جديدة تقلب الأمور رأساً على عقب، وفي الحلقة 35 قام سرحان بتسليم يامان إلى الشرطة كي يتستر على جريمة الاز ويحميه، ومن جه اخرى يظهر والد يامان الحقيقة لكي يساعد اوموت ويقوم بإجراء العملية له وعندما يجد نسليهان تشاهد الفيديو يلاحظ شئ غريب أن روزجار أخذ صفعة على رأسه بعصا وأن يامان لم يكن معه أي أداة يستخدمها لضرب روز جار فهل تكشف الحقيقة وهذا ما تخبرنا به الحلقة 36 من مسلسل المتوحش.