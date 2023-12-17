اوعي تسمي عيالك الأسماء دي”.. تحذير عاحل للمواطنين من الحكومة عند تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء فيها غرامة وحبس.. متجيش تقول معرفش

أصدرت الحكومة المصرية الأيام القليلة السابقة قرار بمنع تسمية بعض الأسماء داخل جمهورية مصر العربية لعدة أسباب مشيرة إلى أنه يتعرض من يقوم التسمية بها إلى عقوبات صارمة لهذا يتساءل المواطنين عن هذه الأسماء وسبب منه التسمية بها وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

الأسماء الممنوعة في مصر

أوضحت الحكومة المصرية قائمة الأسماء التي يمنع التسمية بها في مصر والتي جاءت على النحو التالي:

الأسماء المركبة حيث منعت الحكومة التسمية بالأسماء المركبة من أجل تجنب تكوين أسماء تتناقض مع التقاليد الثقافية والدينية.

الأسماء المكررة حيث منعت الحكومة تسمية طفلين من نفس الأب بنفس الاسم وذلك من أجل تجنب الالتباس في المعاملات الحكومية.

التسمية بأسماء الشياطين مثل إبليس أعوذ بالله.

الأسماء التي لا تليق إلا بالرسول عليه الصلاه والسلام.

الأسماء الخاصة بالله عز وجل مثل ملك الملوك.

أسماء الأصنام التي يقوم بعض الأفراد عبادتها من دون الله تعالى.

تعديلات قانون الأحوال المدنية عن الأسماء الممنوعة في مصر

قامت الحكومة المصرية تعديل قانون الأحوال المدنية لينص على أنه يسمح للمواطنبن تعديل الأسماء وذلك بهدف المحافظة على كل من القيم والمبادئ التي توجد بالمجتمع واحترام النظام لهذا أكدت الحكومة على المواطنين أخذ هذه التعديلات على نظام الجد وعدم التسمية بالأسماء الممنوعة حتى لا يتعرضون للغرامات المفروضة، كما أكدت أيضا أنه يجب على المواطنين التأني في اختيار أسماء الصغار والتأكد من أنها تتوافق مع الشريعة والنظام المحلي.