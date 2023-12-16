استمارة التقديم على الحج 2024 في العراق+ شروط ورابط التسجيل لموسم الحج 2024 في العراق

استمارة التقديم على الحج 2024 في العراق، تم الإعلان أخيرًا عن فتح باب التسجيل لقرعة الحج، يشعر المواطنون بالشوق لزيارة بيت الله الحرام ويبحثون بشكل كبير عن رابط التسجيل وكيفية ملء الاستمارة وما هي الشروط المعلن عنها، تأتي فرصة الحج مرة واحدة كل عام ويتم قبول الطلبات وفقًا لأولوية التسجيل وتوافر الشروط المطلوب، سنوضح لكم الآن خطوات تسجيل استمارة التقديم على الحج في العراق لعام 2024.

استمارة التقديم على الحج 2024 في العراق

استمارة التقديم على الحج 2024 في العراق، أعلنت وزارة الحج والعمرة العراقية رسميًا عن فتح باب التسجيل في قرعة الحج للموسم القادم في عام 2024، تم فتح باب التسجيل الإلكتروني في يوم الاثنين الموافق 9 من أكتوبر الحالي، وسيستمر التسجيل لمدة 30 يومًا حتى يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر في عام 2023، يجب على المتقدمين الاطلاع على ضوابط وشروط القبول قبل التسجيل لضمان قبول طلبهم، يجب تجنب أي أخطاء أو معلومات غير صحيحة في الاستمارة حتى لا يتم استبعاد الطلب.

رابط التسجيل لموسم الحج 2024 في العراق

بعد فتح باب التسجيل لموسم الحج 2024، يمكنكم الآن البدء في التسجيل عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على هذا الرابط.

ثم انقر على “الخدمات الإلكترونية للمواطنين”.

انقر على “تسجيل الحج 2024”.

اطلع على لائحة الضوابط وانقر على “موافقة”.

انتقل إلى قائمة التسجيل.

قم بملء الاستمارة وإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

انقر على “طباعة الاستمارة بصيغة PDF”.

ثم انقر على “إرسال طلب التسجيل”.

الشروط المطلوبة للتسجيل