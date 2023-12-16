“Toyor Aljanah” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

تُعتبر قناة طيور الجنة واحدة من ضمن القنوات التي تبث محتوى مختصص للأطفال مما جذب لها الأطفال من مختلف دول العالم العربي، واستطاعت في وقت وجيز أن يكون لها جمهور عظيم من كل مكان نظرًا لما تُقدمه من محتوى يتناسب مع العادات والتقاليد العربية والأخلاقية والدينية أيضًا، واليوم سنتطرق لتوضيح تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تُعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الخاصة بالأطفال والتي تقدم أناشيد وأغاني لتعليم الأطفال الحروف والأرقام، ولكي تتمكن من استقبالها على الجهاز الخاص بك بكل سهولة ويُسر لابد من ادخال البيانات التالية بواسطة الريموت الخاص بك، وجاء ترددها على النايل سات على النحو التالي:

التردد: 11632.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يُمكنكم أيضًا تنزيل القناة على العرب سات وذلك من خلال ادخال البيانات الآتية:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

مميزات قناة طيور الجنة

تتسم القناة بالعديد من المزايا ومن ضمنها ما يلي:

تتميز القناة بعرض محتوى يتناسب مع جميع الأطفال فهي تُراعي القيم الإخلاقية والدينية.

تمتلك عدد كبير من الأشخاص العاملين بها والقائمين خلالها على مدار اليوم لبث جودة عالية.

تستخدم أحدث الأساليب لكي توفر صورة نقية خالية من التشويش.

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة

يُمكنك استقبال على الجهاز الخاص بك بكل سهولة ويُسر وذلك من خلال الآتي: