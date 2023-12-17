لأصحاب المعاشات خبر بمليار جنيه”.. بالزيادة الجديدة صرف معاشات شهر يناير 2024 في هذا الموعد هيئة التأمينات تعلن

أصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية قرار زيادة المعاشات الخاصة بشهر يناير 2024 بنسبة 15% بنحو 11 مليون مواطن لهذا يتساءل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية المتقاعدين عن هذا القرار وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

زيادة المعاشات

يرغب الكثير من أصحاب المعاشات معرفة حقيقة خبر زيادة معاشات شهر يناير 2024 الذي انتشر الأيام السابقة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي لهذا قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإعلان عن أن ما انتشر من أخبار نحو زيادة معاش شهر يناير صحيح وأنه سوف يتم صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ نسبتها 15% مشيرة بأن الصرف سوف يبدأ من يوم الاثنين الموافق واحد من يناير ويستمر لمدة ستة أيام لينتهي يوم السبت الموافق السادس من يناير 2024.

مقدار الزيادة الجديدة في المعاشات

قام رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي الإعلان عن أنه وفقا لقانون 148 للمعاشات والتأمينات لسنة 2019 والذي ينص على زيادة نسبة المعاشات في بداية العام المالي الجديد والذي من المقرر أن يتم صرف زيادة المعاشات 2024 في شهر يوليو المقبل بنسبة 15% فإن قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة سوف تصبح كالآتي:

يحصل المواطن الذي كان معاشه 1105 جنيهات علي 1300 جنية بزيادة تبلغ قيمتها 195 جنيهًا.

يصبح معاش المواطن الذي كان يحصل على 8720 جنيه بعد الزيادة على 10 آلاف جنيهات بزيادة قدرها 1280 جنيهًا.

اماكن صرف المعاشات

يتساءل عدد كبير من المواطنين المحالين على المعاش عن الأماكن التي يستطيعون من خلالها صرف المعاشات الخاصة بهم، حيث أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاصة بهم من خلال كل ما يلي: