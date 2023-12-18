“حبس وغرامة فوراً”.. وزارة الداخلية تحذير عاجل لأصحاب هذه البطاقات الشخصية بضرورة التوجة فورأ إلى السجل المدني.. مترجعش تندم

قامت وزارة الداخلية والسجل المدني تحذير المواطنين الحاملين لبطاقات الرقم القومي من فعل بعض الأمور التي تؤدي إلى معاقبتهم عقوبات رادعة وفرض غرامات مالية كبيرة عليهم لهذا يتسائل هؤلاء المواطن عن هذه الأمور التي تؤدي إلى هذه العقوبات وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

غرامات بطاقة الرقم القومي

أعلنت وزارة الداخلية عن العقوبات والغرامات التي تفرض على حاملي البطاقات الشخصية في حاله فعلها والتي جاءت على النحو التالي:

إذا بلغ المواطن عمر ستة عشرا عاما ولم يقم استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة فإنه يدفع غرامة مالية تقدر ب100 جنيه مصري.

إذا قام المواطن استخدام بطاقة رقم قومي غير محدثة فإنه يقوم دفع غرامة مالية تقدر ب 100 جنية.

تفرض على المواطن غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه مصري في حالة عدم قيام المواطن تجديد البطاقة لمدة ثلاثة أشهر.

في حالة عدم قيام المواطن بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي والتي تتمثل في كل من الحالة الاجتماعية وعنوان السكن لمدة ثلاثة أشهر فإنه يفرض عليه غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه مصري.

يفرض على المواطن غرامة مالية بقيمة 50 جنية مصري في حالة تأخره على استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وهذا بعد مرور 15 يوم من تحرير محضر الفقد.

يتم حبس المواطن لمدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تتجاوز عن 1000 جنيه مصري وذلك إذا تعمد المواطن استخدام بطاقة غيرة الشخصية.

المعافين من دفع غرامات البطاقة الشخصية

يرغب المواطنين معرفة الأفراد المعافين من دفع الغرامات التي فرضتها وزارة المالية على أصحاب بطاقات الرقم القومي وهما ما يلي:

المواطنين كبار السن.

المواطنين أصحاب الهمم والذين لديهم ظروف خاصة.

المواطنين الذين لديهم أمراض مزمنة بشرط أن يقوموا بتقديم ما يثبت ذلك.

هل يتم التصوير عند تجديد البطاقة؟

يعتبر التصوير جزء لا يتجزأ من عملية تجديد البطاقة الشخصية الوطنية ويتم ذلك وفقاً للشروط التالية: