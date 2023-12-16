كيفية تتبع طلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد 2023 في المغرب.. وموعد صرف الدعم الاجتماعي المباشر

يبحث الكثير من المتقدمين للاستفادة من الدعم الاجتماعي الموحد عن خطوات تتبع طلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد من خلال الموقع الرسمي الخاص بالجهات المسؤولة، حيث يُمكنك الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بك بكل سهولة ويُسر بالإضافة إلى أننا سنتطرق لتوضيح موعد صرفه لكل من تقدم للحصول عليه وتوافرت لديه شروط الاستحقاق بالإضافة إلى خطوات التسجيل.

تتبع طلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد

لكي تتمكن من تتبع طلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد لابد من اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد.

بعد ذلك انقر على الولوج إلى الحساب ثم اكتب رقم المعرف وكلمة المرور ثم سجل دخول.

سيظهر لك المؤشر فهو يعني طلب قيد المراجعة.

موعد صرف الدعم الاجتماعي المباشر

هناك العديد من التساؤلات حول هذا الأمر عن موعد صرف الدعم الاجتماعي المباشر داخل الأراضي المغريبة، وجاء الرد من قبل الجهات المسؤولة أنه يتم الصرف بعد التسجيل في منصة الدعم والتأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها من قبل المتقدم ولابد من توافر الشروط والضوابط المُحددة من قبل الجهات المسؤولة أيضًا، ولكي تتمكن من التسجيل للاستفادة من الحصول على الدعم لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي: