انتخابات العراق.. فتح المراكز الإنتخابية بالمدن والمناطق العراقية اليوم

قامت المراكز الانتخابية في مدن ومحافظات العراق، بفتح باب الانتخاب اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، وذلك أمام جميع أفراد القوات العسكرية وكذلك نُزلاء السجون من أجل الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الخاصة بمجالس المحافظات غير في المنتظمة في الإقليم، على أن تم تخصيص نحو 595 مركزًا انتخابيًا لجميع القوات الأمنية والسجناء، إضافة إلى أن هذه المراكز شملت نحو 15 محافظة من نحو 18، نظرًا لأن هناك نحو 3 محافظات في أقليم كوردستان غير مشمولة بتلك الإنتخابات.

موعد انتخابات مجالس المحافظات

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، عن بدء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية يوم 18 من شهر ديسمبر 2023، مؤكدًا بأن إقليم كوردستان غير مشمول بهذه الإنتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، لكن تم الحصول على الإجازة الرسمية بهذا الإقليم لحين الإنتهاء من الإنتخابات المنعقدة لهذا العام، حتى أن اللواء طارق أحمد، مدير شرطة الإقليم قام بفتح باب الإنتخابات أمام النُزلاء في كافة المحافظات التي تشملها الإقليم.

الإستعداد لإنتخابات مجالس المحافظات

وكشفت خلية الإعلام العراقية، في بيان لها يوم الأربعاء الماضي 13 من شهر ديسمبر 2023، عن أن الإجهزة الأمنية ستقوم بتوفير نحو 9000 مركز انتخابي داخل الإقتراع الخاص والحكومي على مدار الإنتخابات المحلية المحلية المقرر إجراؤها في منتصف الأسبوع القادم، وحتى يستعد لها جميع الأجهزة العاملة في الدولة، من أجل العمل على الإدلاء بالأصوات المنوط بها في هذه الإنتخابات.