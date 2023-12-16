التسجيل في منصة دعم مهنيي النقل 2024 في المغرب

يتساءل الكثير من المواطنين داخل المغرب عن رابط التسجيل في منصة دعم مهنيي النقل لكي يستفيدون من هذا الدعم، حيث أن كافة البلاد شهدت ارتفاع كبير من أسعار الوقود مما دفع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول لتخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع الأسعار ولمواجهة كافة التحديات، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذه المنصة.

التسجيل في منصة دعم مهنيي النقل

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص لبوابة تقديم الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي.

انقر على تسجيل ثم قم بملأ الاستمارة الخاصة بالتسجيل.

تأكد من استيفاء كافة الشروط لكل فئة من فئات النقل.

انقر على خانة حالة طلبك عبر خدمة التتبع على الموقع.

ما هي شروط الاستفادة من الدعم؟

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لكي تستفيد من هذا الدعم إذا كنت مواطن مغربي فهي:

سيارات الأجرة فهي يجب أن تكون مُرخصة وتصنف من ضمن سيارات الأجرة من الصنف الأول أو الثاني.

حافلات النقل الحضري فيلزم على شركة النقل الحضري المتعمد أن تثبت رغبتها في الدعم.

كيفية تتبع حالة الطلب

يُمكنك متابعة حالة الطلب المقدم بكل سهولة ويُسر وذلك من خلال اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى رابط منصة دعم مهنيي النقل.

انقر على تتبع الطلب ثم حدد النشاط.

ادخل رقم التسجيل ورمز التتبع ثم بحث.

ستظهر لك حالة الطلب الخاص بك.

الإجراءات النهائية بعد تقديم الطلب

لكي تتمكن من معرفة الإجراءات النهائية فهي كالتالي: