لينك مباشر spa.gov.iq كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 شهر ديسمبر في العراق

ما زالت عمليات البحث تتزايد بشكل كبير عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 لشهر ديسمبر، التي أثارت جدلاً كبيرًا في الشارع العراقي، حتى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت مؤخرًا بإعلان كافة الكشوفات التي شملت مئات المشمولين في هذه المنحة، حيث إنها جاءت من أجل العمل على تخفيف العبء الاقتصادي التي يمر به العالم، ويمكن الإطلاق على كافة الكشوفات في الوقت الحالي، كما سنوضحه لم في السطور التالية.

لينك كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل القيام بالإستعلام عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، كما على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى منصة مظلتي.

القيام بإختيار برنامج الرعاية.

ومن ثم يتم تحديد الوجبة والدفعة.

كما لابد بإدخال كافة التفاصيل الخاصة بالمتقدم.

الضغط مباشرة على أيقونة “تحميل الكشوفات”.

لتتمكن من استخراجها في النهاية بكل سهولة.

الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قيمة الرعاية الاجتماعية التي يتم الحصول عليها تبلغ نحو 105 ألف دينار عراقي، حتى أن الفردين في الأسرة الواحدة يحصلون على دعم قيمته 210 دينار عراقي، وتختلف قيمة الدعم وفقًا لما تحدده الوزارة أمام جميع المتقدمين في محافظات العراق، كما يمكن كذلك القيام باستخراج الكشوفات المعنية كما تم الكشف عنها في الفقرة السابقة بكل سهولة.