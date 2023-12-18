يافرحتهم ياهناهم”.. صرف 1000 جنيه منحة من البريد المصري لأصحاب هذة البطاقات الشخصية هيئة البريد تحسم الأمر

انتشر الفترة السابقة على صفحات التواصل الاجتماعي خبر يفيد إعطاء المواطنين الف جنية مصري من خلال البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي الأمر الذي جعل عدد كبير من المواطنين يتساءلون على حقيقة هذا الخبر وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

منحة 1000 جنية من البريد المصري

قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الإعلان عن أن ما تم نشرة الفترة السابقة نحو إعطاء كل مواطن يحمل بطاقة شخصية مبلغ بقيمة 1000 جنيه مصري من البريد ليس له اساس من الصحة وما هو إلا مجرد خبر كاذب وجاء هذا بعد أن تساءل العديد من حاملي البطاقات الشخصية عن حقيقة هذا الخبر، وأكد المركز أنه لم يتم إصدار مثل هذا القرار وأنه في حالة إصداره فإن الوزارة من سوف تقوم الإعلان عنه بصورة مباشرة، ونبه المركز على المواطنين ضرورة التحقق في الأخبار المتداولة قبل القيام بتصديقها.

هيئة البريد تنفي صحة منحة 1000 جنيه

بعدما كثرت الشائعات حول صرف منحة بقيمة 1000 جنيه مصري لحاملي بطاقات الرقم القومي التي تنتهي بالرقم 2 عبر البريد المصري، أعلنت هيئة البريد أن هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقاً وتأتي هذه المعلومات من تصريح موظف في البريد المصري عبر صفحتهم الرسمية الذي نفى توفر خدمة صرف مثل هذه المنحة في المؤسسة.

خدمات البريد المصري

يقوم البريد المصري تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين لهذا يرغب العديد من المواطنين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية معرفة هذه الخدمات والتي جاءت على النحو التالي: