وزارة المالية تُعلن رسميًا زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين+ شروط الحصول على الزيادة وموعد التطبيق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين العراقيين بمختلف المحافظات، حيث إن هذه الرواتب تعد جزءًا هامًا لجميع الأفراد داخل دولة العراق، حت أنها تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة لجميع المتقدمين، والمشتركين في الهيئة الوطنية للتقاعد، وفي هذا سنوضح لكم موعد صرف الرواتب بقيمة الزيادة المقررة، لكي يتعرف عليها جميع المتقاعدين في العراق.

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين

أوضحت وزارة المالية، أن الزيادة المقررة تبلغ نحو 20% من قيمة الراتب التقاعدي التي يحصل عليه المستفيد، حتى أن هذه الزيادة يتم العمل على صرفها مع بداية الشهر الجديد، وهو الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، إضافة إلى أنها تشمل جميع المشتركين في الهيئة، بحيث يتمكنوا من الحصول عليها، والمساهمة في توفير مستوى معيشي ملائم في ظل الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد.

شروط صرف زيادة التقاعد في العراق 2023

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في الهيئة العامة للتقاعد، والحصول على الزيادة المقررة داخل محافظات العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-