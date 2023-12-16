“الآن كشوفات pdf” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة ديسمبر+ طريقة التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة ديسمبر، تتجه اهتمامات العديد من المواطنين في العراق حاليًا نحو الحصول على الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة العراقية للفئات الضعيفة والفقيرة وغيرها من الفئات المستحقة، يسعى وزارة العمل العراقية دائمًا إلى تقديم الدعم وتخفيف معاناة المواطنين البسطاء في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد في الوقت الحالي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة ديسمبر

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة ديسمبر، واحدة من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنون العراقيون حاليًا هي قائمة المستفيدين من الدعم الاجتماعي في الدفعة الحالية، يتم تقديم الدعم لحوالي 90,000 شخص تحت خط الفقر، بينما تم استبعاد 18,000 طلب لأشخاص تجاوزوا خط الفقر ولا تنطبق عليهم الشروط للحصول على الدعم الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

للتسجيل في الدعم الاجتماعي في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.

قم بملء الاستمارة الخاصة بطلب الدعم.

بعد إدخال بياناتك، قد يُطلب منك تقديم المستندات المطلوبة.

احتفظ برقم التسجيل الذي ستحصل عليه.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

المستندات المطلوبة للحصول على الدعم الاجتماعي تشمل:

صورة من البطاقة الوطنية أو بطاقة الأحوال المدنية.

صورة من بطاقة التموين.

صورة من بطاقة الإقامة.

صورة من شهادة الجنسية.

صورتان شخصيتان حديثتان.

صورة من السجل المدني المستخرجة من دائرة الأحوال المدنية في محافظتك.

شهادة مؤيدة من مجلس المحافظة أو مكتب العمدة للحصول على الدعم الاجتماعي.

لازال البحث جاريًا عن قائمة المستفيدين من الدعم الاجتماعي في الدفعة الحالية لعام 2023، والتي من المتوقع أن تُعلن عنها قريبًا عبر موقع وزارة العمل العراقية، سيتم صرف الدعم لجميع المستفيهذا المقال يركز على أهمية الدعم الحكومي للمواطنين في العراق، حيث يسعون للحصول على الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة، يقدم الدعم الحكومي للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة والفقراء وغيرهم من الفئات المستحقة، تهدف وزارة العمل العراقية دائمًا إلى تقديم الدعم وتخفيف المعاناة عن الأفراد البسطاء في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

يتم تحديث القوائم التي تحتوي على أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي بشكل دوري، وتتضمن القوائم معلومات حول عملية التسجيل والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم، يُطلب من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم الاجتماعي زيارة موقع وزارة العمل العراقية وملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل وتقديم المستندات المطلوبة، بعد التسجيل، يتم تزويد المواطنين برقم تسجيل يساعدهم في تتبع حالة طلبهم.