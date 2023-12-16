وزارة التربية تعتمد موعد امتحانات نصف السنة للطلاب العراقيين والإجازات الرسمية في العراق 2024

اعتمدت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نصف السنة لجميع الطلاب العراقيين في مختلف المحافظات، فضلاً عن أن هذه الإمتحانات تأتي بعد الفصل الدراسي الأول، ليتم العمل على انعقاد بعض الإختبارات التي تُحدد مستوى الطالب، على أن يتم إجراؤها في الأيام القليلة المقبلة، وبالموعد التي نكشفه لكم في مقال اليوم، من أجل أن يتعرف عليه جميع الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية.

موعد امتحانات نصف السنة

أكدت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات نصف السنة لمختلف الصفوف الدراسية بالعراق يوافق يوم 28 من شهر يناير 2023 ويستمر إلى يوم 9 من شهر فبراير 2023، على أن يُراعي بأن كل مرحلة دراسية تختلف في الأيام كما جاء في التقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة، على أن يتم الحصول على إجازة نصف العام عقب الإنتهاء من الإمتحانات، بما تشمل جميع الصفوف الدراسية.

إجازة نصف السنة 2024 العراق

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن إجازة نصف السنة يوافق يوم الأحد 14 يناير 2024، وتستمر الإجازاة إلى يوم 25 من شهر يناير 2023، فضلاً عن وجود إجازة رسمية في هذا الشهر توافق يوم 26 من شهر ديسمبر 2023، كما يوجد إجازة رأس السنة الميلادية وهي تكون يوم 1 يناير 2024، إضافة إلى إجازة عيد الفطر المبارك وهو الموافق 9 أبريل ويستمر إلى يوم 11 من شهر أبريل 2024، وتشمل العُطل كذلك إجازة يوم العمال وهو الموافق 1 من شهر مايو 2024.