الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 spa.gov.iq عبر منصة مظلتي

تهتم الأسر العراقية المحتاجة بمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث يتم تقديم الدعم للأسر المحتاجة لمواجهة صعوبات الحياة والتغلب على ظروف المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم ويتم رفع كشوف طلبات الدعم تدريجياً من المحافظات الصغيرة إلى المحافظات الكبيرة، ثم يتم وضع الميزانية وفقاً لعدد المشمولين.

كيفية الاستعلام عن بالرعاية الاجتماعية

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بجد لإطلاق الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية في أسرع وقت ممكن، بهدف تيسير الحصول عليها لجميع المواطنين المستحقين بدون أي تحديات أو عقبات. يجدر بالذكر أنه لا توجد زيادة في قيمة الوجبة الجديدة، على عكس اعتقاد بعض الأفراد يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، وذلك من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية. وقد تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ويمكن الاستعلام عن هذه الأسماء من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي القيام بالدخول إلى بوابة مظلتي

قم بالدخول إلى بوابة مظلتي الإلكترونية من خلال هذا الرابط

اضغط على خيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة”.

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم البطاقة الذكية، والاسم الكامل، واختيار المحافظة التابع لها.

اضغط على كلمة “استعلام” لعرض كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة الpdf.

سيتم صرف المنحة المالية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة خلال شهر ديسمبر 2023 يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال تطبيق “مظلتي” المتاح على الهواتف الذكية.