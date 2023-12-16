مجاناً مباراة التعاون والاتفاق تذاع على قناة ssc sport hd في دوري روشن السعودي 2023 اضبط قناتك واتفرج برحتك

مباراة التعاون والاتفاق تذاع على قناة ssc sport hd في دوري روشن السعودي 2023، أصبح لدى عشاق الساحرة المستديرة الرغبة في متابعة العديد من الدوريات العربية والبطولات المختلفة ومشاهدة المنافسات القوية بين الفرق وبعضها، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وجدنا عملية بحث كبيرة عن موعد مباراة كلا الفريقين التعاون والاتفاق والقنوات المجانية التي تقوم بنقل البث الحي المباشر، ولذلك يقوم فريق موقعنا البديل بعرض جميع التفاصيل والمعلومات التي تبحثون عنها فيما يتعلق بالمباراة، لذا تابعوا التقرير التالي كي نتعرف سوياً على مباراة التعاون والاتفاق تذاع على قناة ssc sport hd في دوري روشن السعودي 2023.

مباراة التعاون والاتفاق تذاع على قناة ssc sport hd في دوري روشن السعودي 2023

دوري روشن السعودي واحد من أهم الدوريات العربية التي يتابعها ملايين الملايين من شتى الدول العربية، والكثير من الأشخاص يترقبون الآن انطلاق صافرة مباراة التعاون والاتفاق ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لموسم 2023-2024، اليوم السبت 16 من ديسمبر وفي غضون ساعات قليلة تنطلق مباراة التعاون والاتفاق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والذي يتم نقلها عبر شاشة قناة ssc sport hd1 وقناة ssc sport hd5 وعبر منصة شاهد vip ويتم التعليق على هذه المباراة بصوت كل من رؤوف خليف وعبدالله الغامدي وعبد الإله العمري، مما تقام المباراة عبر أرضية ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.

ترتيب التعاون والاتفاق في الدوري السعودي 2023-2024

لعب فريق التعاون 16 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وسط منافسات ومواجهات قوية وحقق التعادل في 4 مباريات وخسر في 3 مباريات، وأصبح لديه 31 نقطة ويحتل الترتيب 4 في دوري روشن السعودي ويبذل أقصى جهد للوصول إلى الصدارة.

مما يحتل فريق الاتفاق الترتيب 8 ولديه 42 نقطة، لعب 16 مباراة فاز 6 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 4 مباريات ويأمل أن يصعد للأعلى ويعوض كل الخسائر السابقة.

تردد قناة ssc sport hd