«لجميع الصفوف الدراسية».. موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق+ إجازة أسبوع للطلاب في العراق

موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق، في الوقت الحالي، يبحث الطلاب والطالبات في العراق عن مواعيد امتحانات نصف السنة وإجازة نصف السنة، تم الإعلان عن قرب تحديد مواعيد امتحانات نصف العام 2024 في العراق من قِبَل وزارة التربية العراقية، من المتوقع أن يتم تحديد هذه المواعيد في نهاية الشهر المقبل، أو بالأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني 2024.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق

موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق، تمنح وزارة التربية العراقية الطلاب والطالبات إجازة لمدة أسبوع كامل بمناسبة الانتخابات في العراق، بدأت الإجازة من الثلاثاء الماضي، الثاني عشر من شهر ديسمبر 2023، ومستمرة حتى الأربعاء، العشرون من الشهر نفسه، خلال هذه الفترة، يكون يومي الثامن عشر والتاسع عشر إجازة رسمية للموظفين في المصالح الحكومية.

إجازة أسبوع للطلاب في العراق

بالنسبة للإجازات المتبقية في العراق لعام 2023، هناك إجازة واحدة فقط، في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2023، ستكون هناك إجازة بمناسبة مولد المسيح عيسى بن مريم، فيما يتعلق بإجازة نصف العام، لم يتم تحديد تفاصيلها حتى الآن، ومن المحتمل أن تكون أسبوعين بدلاً من أسبوع واحد، يتعين انتظار التأكيد الرسمي من وزارة التربية العراقية بشأن مواعيد الامتحانات وإجازة نصف السنة ومدتها وتاريخ العودة للفصل الثاني.