موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق والشروط اللازمة ….وموعد الصرف بالزيادة الجديدة

موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، بعدما أعلنت وزارة المالية عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين العراقيين في شتى المحافظات العراقية وبدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، كونها مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير من المواطنين، وتسعى الحكومة العراقية دائماً على مد يد العون والمساعدة للكثير من الأسر العراقية لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة….

موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

وصرح مصدر مسؤول بوزارة المالية العراقية أنه من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في شتى المحافظات العراقية بحوالي 20% زياد من قيمة الراتب الأساسي، على أن يتم صرفها مع بداية الشهر الجاري وتحديداً في 25 ديسمبر الجاري، لكافة المشتركين في هيئة المتقاعدين وذلك دعماً من الحكومة العراقية وتوفير احتياجات المواطنين بعد الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها عدد من الدول العربية، وتوفير حياة كريمة لعدد كبير من الأسر العراقية.

شروط صرف زيادة المتقاعدين في العراق 2023

وكانت الهيئة العامة للتقاعد أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص التي سوف تطبق عليهم الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية العراقية وهي: