فرحي الأطفال واستقبلي لولو.. تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah Baby بعد التحديث

تردد قناة وناسة هي من أهم القنوات التي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي، حتى أن القناة قامت مؤخرًا بتحديث التردد الخاص بها من أجل أن تتلائم مع جميع الأقمار الصناعية المختلفة التي منها العرب سات والنايل سات، حتى أن القناة تقوم بتقديم محتوى مميز ما بين التعليم والأغاني والترفيه، وغير ذلك من الأناشيد الدينية والمشاهد التمثلية الكرتونية التي يتم تقديمها على شاشة التلفاز على مدار الساعة.

تردد قناة وناسة 2024 نايل سات

من السهل استقبال قناة وناسة بعد تحديث ترددها الجديد على النايل سات، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما معدل الترميز يكون 27500.

التردد الخاص بالقناة يكون 11470.

بينما معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة يكون 5/6.

استقطاب القناة فهو عمودي.

تردد قناة وناسة 2023 العرب سات

ويمكن استقبال قناة وناسة الجديد على العرب سات، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

تردد القناة هو 11270.

بينما معدل الترميز للقناة يكون 27500.

استقطاب القناة هو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة يكون ¾.

وتقدم قناة وناسبة الكثير من البرامج الكرتونية المختلفة التي منها مشاهد للطفلة لولو، وهي داخل البيت، وكذلك وقوعها في ورطة كبيرة، إضافة إلى العديد من المشاهد والبرامج الأخرى التي تقوم القناة بتقديمها لينجذب إليها ملايين الأطفال، ويمكنهم مشاهدتهاعلى مدار الساعة.