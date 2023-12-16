رابط الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية 1445 |هيئة تقويم التعليم والتدريب

نتائج اختبار الرخصة المهنية 1445 ، ينتظر عدد كبير من المعلمين والمعلمات تصريح هيئة تقويم التعليم والتدريب والخاصة بنتائج الرخصة المهنية 1445ـ حيث أعلنت الهيئة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية من خلال الموقع الرسمي لها على الإنترنت ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 1445 للمعلمين والمعلمات .

نتائج الرخصة المهنية 1445

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية 1445، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها رسمياً خلال الساعات الأولى المقبلة، وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن ظهور النتيجة في عدد من المواقع الالكترونية ليس لها أي أساس من الصحة، وأن نتائج اختبار الرخصة المهنية سوف تكون متاحة فقط على موقع قياس على الإنترنت وإليكم خطوات الاستعلام.

رابط الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية عام 1445

وكانت هيئة التعليم والتدريب قياس قد أعلنت عن نتائج اختبار الرخصة المهنية والتي من المقرر أنم يتم ارسالها في رسائل نصية لهواتف المعلمين والمعلمات الذين تقدموا للاختبارات، ومن المقرر أن يتم ارسال رابط الاستعلام في الرسائل حتى يتمكن المعلمين والمعلمات الإطلاع على نتائج الرخصة المهنية 1445 وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: