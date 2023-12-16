عاجل الديوان الأميري يُعلن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

تصدر أمير الكويت نواف الأحمد مُنذ فترة كافة المنصات والمواقع الإلكترونية نظرًا لأنه تم الإعلان عن أن حالته الصحية في تراجع مستمر ودخل للمستشفى لكي يتلاقى العلاج، وهذا الأمر دفع الكثيرين للبحث حول الأخبار الخاصة به خلال الآونة الأخيرة ولكن اليوم السبت تم الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

وفاة أمير الكويت

أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر لعام 2023 عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث خضع للعديد من الفحوصات الطبية خلال الفترة الماضية بالمستشفى، وقال وزيؤ شؤون الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى ننعني الشعب الكويتي.

كم عمر الشيخ نواف

عقب الإعلان عن وفاة الأمير نواف بدأ البحث حول كم عُمره ويبلغ حوالي 86 عامًا فهو مواليد 25 من شهر يونيو عام 1937م، حيث يُعتبر الشيخ نواف هو الأمير السادس لدولة الكويت عقب استقلالها عن المملكة المتحدة وأيضًا الأمير 16 في تاريخ الدولة، حيث شهدت الكويت في عهده ازدهارًا في عدة مجالات ونهض بالشأن الاقتصادي للدولة.

من هم أبناء الشيخ نواف الاحمد

تزوج الشيخ نواف من السيدة شريفة الجاسم وأثمر هذا الزواج عن أربعة أبناء ذكور وبنت واحدة وهما: