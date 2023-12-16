عاجل تأجيل موعد الاختبارات في الكويت بعد وفاة أمير البلاد.. تعرف على الموعد الجديد

أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر عن وفاة أمير الكويت نواف مما أثار حزن الأمة الإسلامية بأكملها والعربية، وهذا ما دفع الكثيرين للبحث عن أمور شتى ومنها الاختبارات، ولكن أعلنت الجهات المسؤولة في دولة الكويت بشكل رسمي عن تأجيل موعد الاختبارات في الكويت وأكدت على وضع جدول جديد لها لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

تأجيل موعد الاختبارات في الكويت

أعلنت الجهات المسؤولة داخل دولة الكويت عن تأجيل موعد الاختبارات في دولة الكويت عقب الإعلان عن وفاة أمير الكويت نواف، كما نوهت الجهة المختصة أنه سيتم تحديد موعد جديد وجدول خاص للاختبارات وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي ولكن الآن تم تأجيلها لكافة الطلاب والطالبات داخل دولة الكويت.

وفاة الأمير نواف

أعلن الديوان الأميري اليوم الموافق 16 ديسمبر السبت عن وفاة أمير الكويت نواف بعد دخوله للمستشفى خلال الفترة الماضية، حيث كان يُعاني خلال الآونة الأخيرة وكثر البحث عنه وعن حالته الصحية كما تم تداول الكثير من الأخبار خلال الفترة الماضية عن وفاته ولكن كانت غير صحيحة، حتى تم الإعلان اليوم عن وفاته بشكل رسمي من قبل الديوان الأميري بدولة الكويت.

من هي زوجة الأمير نواف؟

هي شريفة الجاسم وسيرتها الذاتية جاءت على النحو التالي: