موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 ….والقنوات المجانية الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي، بعد الفوز الذي حققه النادي الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف،بواسطة علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، فيما جاء هدف اتحاد جدة من خلال “كريم بنزيما”، ويسعى المارد الأحمر أن يستكمل الفوز الذي حققه أمام غريمه السعودي،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي والقنوات المجانية الناقلة ….

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد فلومينينسي

تنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي و فلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الماقلة لمباراة الأهلي و فلومينينسي البرازيلي

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي و فلومينينسي البرازيلي على قناة SSC1 HD التي تعد الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأنديةـ والتي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3|4.

معدل الترميز: 27500.

يسعى النادي الأهلي أن يستكمل الفوز الذي حققه خلال مباراته الأخيرة أمام اتحاد جدة، حيث يعد النادي الأهلي من أكثر الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تمكن من الفوز بالمركز الثالث لأكثر من مرة، وهذا بسبب الأداء المتميز الذي يظهر به الفريق في كل مرة من المرات التي شارك بها.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي