يا شرطي حرامي .. تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 علي النايل سات

قناة وناسة للأطفال تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والأطفال، نظرًا للمحتوى التعليمي الذي تُقدمه والأغاني، تقوم القناة بتلبية احتياجات الأطفال في جميع المراحل العمرية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التعليمية، تعتبر هذه القناة مصدرًا موثوقًا يساهم في تطوير قدرات الأطفال وتوسيع آفاقهم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأسر التي تهتم بتوفير بيئة تعليمية وترفيهية ذات جودة عالية لأبنائها.

تردد قناة وناسة الجديد

تتميز القناة بتوفير مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهوي فئة الأطفال وتساهم في كشف مواهبهم المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تسعى القناة جاهدة لمساعدة الأطفال على اكتساب مهارات متنوعة، كما تُضاف قيم دينية وأخلاقية إلى المحتوى البرمجي من خلال برامج بسيطة وسلسة.

التردد : 11470 – 11559 (v).

القمر الصناعي : نايل سات Nilesat.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

تردد قنوات أطفال آخري

قناة كراميش التردد : 11643. معدل الترميز : 27500. معامل تصحيح الخطأ : 3/4. جودة : HD. استقطاب : أفقي.

قناة تنة ورنة التردد : 11853. معدل الترميز : 27500. معامل تصحيح الخطأ : 2/3. الجودة : HD. الاستقطاب : أفقي.



أغاني قناة وناسة