قرار عاجل من وزارة التربية الكويت بشأن الاختبارات.. بسبب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف

أعلن اليوم الديوان الأميري بدولة الكويت عن وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح وتم الإعلان عن الحداد في جميع محافظات ومدن الدولة، حيث نعى الديوان الأمة الإسلامية بأكملها بوفاته، لذا أعلنت وزارة التربية الكويت عن قرار بشان الاختبارات الخاصة بالطلاب في دولة الكويت وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل بالإضافة للمزيد من الأمور الأخرى.

وزارة التربية الكويت

أعلنت اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر لعام 2023 وزارة التربية الكويتية عن تأجيل الاختبارات لجميع الطلاب المرحلة المتوسط والثانوية التي كانت من المُقرر أن تكون غدًا، كما نوهت إلى أنه ستحدد موعد آخر للاختبارات وهذا بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث نعى الديوان الأمير اليوم جميع الأمة الإسلامية والعربية وأعلنت دولة الكويت عن حداد.

وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح

توفي اليوم الأمير نواف عن عُمر يُناهز 86 عاماً، فهو الأمير السادس للدولة عقب استقلالها وأيضًا الأمير 16 في تاريخ دولة الكويت، وتزوج من السيدة شريفة الجاسم وانجب منها خمسة أبناء وهما أربعة أولاد وبنت، وهما: الشيخ أحمد نواف، وفيصل، وعبدالله، وسالم، والشيخة شيخة نواف الأحمد.

من هي والدة الشيخ نواف الاحمد

عقب إعلان الديوان الأميري عن وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح بدأ البحث عن العديد من المعلومات التي تخصه ومنها من هي والدة الشيخ نواف فهي اليمامة وهي واحدة من زوجات الشيخ الأحمد الجابر الصباح، حيث تزوج عدة زوجات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال إعلان وزارة التربية الكويتية عن الموعد الجديد عقب قرار تأجيل الاختبارات للطلاب والطالبات داخل دولة الكويت سنوفيكم بالموعد بشكل مباشر من خلال موقعنا موقع البديل.