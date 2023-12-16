سبب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح … من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر ويكيبيديا

شهدت الساعات الاخيرة الكثير من العمليات البحثية عقب اعلان الديوان الأميري الكويتي يوم السبت عن وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، والذي انتقل إلى رحمة الله عن عمر يبلغ 86 عاما.

سبب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وجاء في بيان الديوان الأميري: “بمزيد من الحزن والأسى، نحتسب عند الله تعالى وننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة رحيل صاحب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي وافته المنية ظهر يوم السبت”.

عندما تعرض أمير الكويت لوعكة صحية طارئة في نوفمبر، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وفيما بعد، أعلن أن حالته مستقرة.

من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر ويكيبيديا

تم تعيين الشيخ نواف وليًا للعهد في عام 2006، ثم خلفه عام 2020 أخوه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام عندما كان عمره 91 عامًا.

وسوف يتولى أخوه غير الشقيق، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يبلغ من العمر 83 عامًا، مكانه كولي عهد حالي.

تم ولادة الشيخ نواف في عام 1937، وهو السادس من أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم السابق الذي قاد الكويت منذ عام 1921 وحتى وفاته في عام 1950.

في غضون ثلاث سنوات من حكم الشيخ نواف، شهدت البلاد تشكيل سبع حكومات.