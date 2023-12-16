وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عام

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعلن الإعلام الكويتي منذ قليل خبر وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة والذي دخل على إثرها المستشفى صباح اليوم .

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وقد صرح “الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح” الذي يشغل منصب وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تعرض لوعكة صحية طارئة وتم نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى على الفور.

جدير بالذكر فقد تولى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (مواليد 25 يونيو 1937) منذ 29 سبتمبر 2020، وهو يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، كما أنه الإبن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق .

ولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عام 1937 في قصر دسمان، وخلال فترة إمارة والده أحمد الجابر ودرس في المدرسة المباركية، ليتولى وزارة الداخلية ليعد الوزير الثالث والرابع لوزارة الدفاع في عام 1976 حتى عام 1986 وهي من أصعب الفترات الحرجة، والتي تعرضت فيها الكويت للكثير من الأعمال التخريبية ثم تولى رئاسة الشؤون الإجتماعية والعمل في أول حكومة بعد أن تم تحرير الكويت.

تم تسميته بولي العهد في 7 فبراير 2006، خلال فترة إمارة الشيخ صباح الأحمد وفي يوم 20 فبراير من نفس العام تم ترشيحه لتولي منصب رئيس مجلس الأمة، وفي 29 سبتمبر 2020 تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت وأدى اليمين الدستوري في 30 سبتمبر 2020 ليصبح الأمير الرابع الذي يؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.