التعليم الكويتية ..تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الأول في الكويت 2024 حدد بسبب وفاة الأمير نواف الأحمد

تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الأول في الكويت 2024، هناك بحث مرتفع ورائج على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الطلبة والطالبات في الكويت لتحري الدقة من الأخبار التي يتم تداولها وهل حقاً تقوم وزارة التربية والتعليم بتأجيل الاختبارات لحين إشعار جديد وهذا حداد بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت، حيث قام الديوان الإسلامي الكويتية تنفي خبر وفاة الأمير نواف الأحمد، وبسبب خبر الوفاة تم تأجيل الاختبارات، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول قرار تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الأول في الكويت 2024.

تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الأول في الكويت 2024

منذ قليل أعلن الديوان الإسلامي الكويتية خبر وفاة الأمير نواف الأحمد وتم تطبيق حداد على روح الأمير وتأجيل الامتحانات التي كانت تعقد غداً، كان من المقرر أن تعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول صباح الغد الأحد الموافق 17 من ديسمبر 2023 لكن نظراً للظروف الطارئة وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح وهذا ما جعل وزارة التربية والتعليم الكويتية تعلن بشكل رسمي عن تأجيل الاختبارات لجميع المراحل التعليمية المتوسطة والثانوية العامة حدداً على روح الأمير نواف وخلال الساعات القليلة القادمة سوف يعقد مؤتمر صحفي جديد برئاسة وزير التربية والتعليم لإعادة تحديد موعد لإجراء الاختبارات ونشر جداول الاختبارات لجميع المراحل كي يستعد الطلاب.

وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح