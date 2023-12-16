“عاجل” من هو ولي عهد الكويت الجديد عقب وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح.. تعرف على التفاصيل

أعلن اليوم الديوان الأمير وفاة الأمير نواف وهذا ما دفع الكثيرين من دولة العالم للبحث حول المعلومات التي تخص الأمير نواف من حيث سبب الوفاة وهو يرجع لتعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية وعلى أثرها انتقل للمستشفى لكي يتلاقى العلاج، ولكن اليوم تم الإعلان عن وفاته، لذا بدأ البحث حول من هو ولي عهد الكويت الجديد وسنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

ولي عهد الكويت الجديد

أعلن الديوان الأميري مُنذ قليل عن وفاة أمير الكويت نواف الاحمد الصباح عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الآونة الأخيرة وعلى إثرها دخل المستشفى، وعقب الإعلان عن الوفاة بدأ البحث حول من هو ولي العهد الجديد بدولة الكويت فهو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في عام 2020 وهذا بقرار من قبل الضيخ نواف وأيضًا مبايعة مجلس الأمة ومن وقتها توللا مهام البلاد.

السيرة الذاتية للشيخ مشعل الأحمد

يتساءل كافة الأشخاص عن من هو ولي العهد الجديد لدولة الكويت بعد وفاة أمير الكويت نواف فهو:

الشيخ مشعل الأحمد ولد عام 1940م في دولة الكويت بالتحديد في 27 سبتمبر.

هو الأبن السابع للشيخ أحمد الصباح حاكم الكويت الأسبق.

والدة الشيخ مشعل هي مريم مريط الحويلة وتلقى تعليمة في المدرسة المباركية.

التحق بوزارة الداخلية حتى أن أصبح رئيسًا للمباحث.

قرار وزارة التربية بشأن الاختبارات

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن تأجيل الاختبارات لكل من المرحلة المتوسطة والثانوية لكافة الطلاب والتي كانت من المقرر الخضوع لها غدًا بسبب الحداد لوفاة الأمير نواف وسيتم تحديد موعد آخر وسيتم الإعلان عنه.