“بعائد يصل ل 39.14%“ شهادة اختيارك من بنك التنمية 2023.. ألحق اشتريها

يتساءل العديد حول الشهادة التي يقدمها بنك التنمية الصناعية، وهي شهادة ادخار تحصل من خلالها على العديد من الأرباح والتي تصل حتى 39.14٪ بعائد تراكمي وهي متوفرة في الوقت الحالي داخل السوق المصرية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

شهادة اختيارك من بنك التنمية

صرح بنك التنمية عن شهادة اختيار والتي تصل مدتها إلى 3 أعوام، الجدير بالذكر أنه وفقًا لجدول الأسعار الذي تم الإعلان في ديسمبر 2023 أن الشهادة يتم الحصول على تلك الشهادة بمقدم 50.000 جنيه في المرة الأولى ويمكن إضافة 5000 جنيه، كما أنه يتم دفع المبلغ الخاص بالمقدم ثاني يوم من التقديم على الشهادة، بالإضافة إلى أن الأرباح عليها قد تصل نحو 157 ألف جنيه مصري.

أرباح شهادة اختيارك

يجب العلم أن شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية من أفضل الاختيارات التي قد تخوضها وذلك لأنها تساعدك في الحصول على عائد فوري يتم دفعه لك مقدمًا والذي قد يصل نحو 39.14٪ كما أنه يتم إضافة المبلغ في خلال يوم واحد عمل.

مميزات شهادة اختيارك

تمنح لك شهادة اختيارك فرصة الاقتراض بضمان الشهادة، وذلك يتم عن 95٪ من قيمة الشهادة 2٪ من قيمة العائد، بالإضافة إلى أنه يمكن استرداد الشهادة في خلال 6 شهور من تاريخ الاصدار ولكن في حين استرداد الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق يتم فرض غرامة وذلك وفقا للقانون.