“استعلم الآن” خطوات الاستعلام عن فاتورة الارضي لشهر ديسمبر 2023 (المصرية للإتصالات)

الاستعلام عن فاتورة الارضي، دائمًا ما يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الفاتورة الخاصة بالهاتف الأرضي وذلك حسب النظام القديم وقد قامت الشركة المصرية المسؤولة عن كل ما يتعلق بالاتصالات في مصر بتوفير خدمة الاستعلام عن فاتورة الارضي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها والذي يتم من خلاله الاستفادة بجميع الخدمات الإلكترونية التي تقوم الشركة بتقديمها من أجل عملائها.

الاستعلام عن فاتورة الارضي

تزامنًا مع اقتراب منتصف ديسمبر وهو الموعد المحدد من أجل انتهاء المهلة المتاحة من أجل القيام بسداد قيمة فاتورة الارضي منذ أن تم الإعلان عنها في منتصف شهر أكتوبر ويتم الحساب على استهلاك الهاتف الأرضي بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر ومع اقتراب انتهاء مدة سداد الفاتورة الخاصة بشهر أكتوبر يبحث الكثير عن الطرق التي يتم بها معرفة قيمة الفاتورة من أجل القيام بسدادها حيث من إحدى الطرق التي تتعلق بمعرفة قيمة الفاتورة هي الاتصال برقم 19777 وهو الخط الساخن الذي تم تخصيصه للإجابة على جميع الاستفسارات:

القيام بفتح الموقع الخاص بشركة الإتصالات .

القيام بإدخال الكود الخاص بالمحافظة التي يتبع إليها الهاتف المراد معرفة قيمة الفاتورة الخاصة به.

إدخال رقم الهاتف المراد الاستعلام عن فاتورته.

يتم إظهار الفواتير ويتم ظهور الفاتورة والفاتورة السابقة

ما يحدث في حالة عدم سداد الفاتورة

في حالة تأخر أو عدم سداد الفاتورة تقوم الشركة باتخاذ عدة إجراءات تبدأ بتحويل الهاتف إلى استقبال ثم انقطاع الحرارة مؤقتًا حتى يتم السداد وفي النهاية يتم فصل الخط نهائيًا.

يسعى كثير من المواطنين إلى امتلاك الهاتف الأرضي وذلك من أجل الاستفادة بخدمة الإنترنت حيث أصبحت جميع المنازل لا تستطيع الاستغناء عن استخدام الإنترنت.