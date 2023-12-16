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Pdf كامل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة بالعراق لدى منصة مظلتي 2023
Pdf كامل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة بالعراق لدى منصة مظلتي 2023
يبحث المواطن العراقي على طريقة تحميل جميع كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة بالعراق حيث تسعى دائماً دولة العراق على تقديم المساعدات للأسر الفقيرة لتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم الخاصة حتى يعيشوا حياة كريمة لذلك وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامج الرعاية الاجتماعية للاسر الفقيرة في دولة العراق.
Pdf كامل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
يبحث الكثير من المواطنين بدولة العراق عن الاشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية التى وفرتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية لذلك وفرت الوزارة الموقع الرسمي حتى يسهل على المتابعين التسجيل بكل سهولة ويسر فى برنامج الرعاية الاجتماعية ويمكن استخدام منصة مظلتى للتعرف على المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال الخطوات الاتية:
- الدخول على المنصة الالكترونية مظلتى.
- ثم الاستعلام عن أسماء الفئات المستحقة للرعاية الإجتماعية الدفعة القادمة.
- الدخول إلى الموقع الرسمي والبحث عن المحافظة التى تريد الإستعلام عنها.
- يمكنك الإن تحميل كشوف أسماء الفئات المستحقة للرعاية الإجتماعية .
- يمكنك الاستعلام عن أسمك في الكشوف.
الشروط الواجب توافرها للموافقة على طلب المقدم للرعاية الإجتماعية
- شرط أساسي على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.
- وزارة العمل والشئون الإجتماعية هي التي تقدم الموافقة على طلب الحصول على الرعاية الاجتماعية.
- أن يزيد عدد أفراد الأسرة عن أربعة أيام أفراد.
- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.
يجب على المتقدم تقديم ما يثبت أنه لا يمتلك أى عقار عالي القيمة.
- أن يكون عمر المتقدم الرجل لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- كذلك يمكن للنساء التقدم بطلب للحصول على الرعاية من سن 15 حتى 15 عام.