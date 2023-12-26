“شوف فاتورتك كام”  الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023 إلكترونياً

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، الكهرباء من أهم المرافق التي يتم الاستفادة بها في جميع المنازل في كافة المحافظات فلا يوجد منزل في مصر يخلو من الكهرباء ويتم توزيع الكهرباء في مصر من خلال العدادات الخاصة بالكهرباء ويوجد نوعين من عدادات الكهرباء في مصر وهما النوع الأول الذي يتم شحنه من خلال الكارت وهذا هو النوع الجديد والآخر النوع القديم ويتم حساب استهلاكه شهريًا ويريد الكثير عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

في بداية كل شهر من الأشهر الميلادية يتساءل الكثير عن قيمة الفاتورة الخاصة باستهلاك المواطن من الكهرباء خلال الشهر السابق للشهر الصادر فيه الفاتورة وقامت الشركة القابضة الخاصة بالكهرباء بتوفير خدمة استعلام يتم من خلالها معرفة قيمة الفاتورة التي توضح استهلاك المواطن من الكهرباء شهريًا ويريد الكثير معرفة الطريقة التي يتم من خلالها الاستعلام عن الفاتورة وذلك من خلال مجموعة خطوات:

الانتقال إلى الموقع الذي تم إنشاؤه من أجل الخدمات التي تقوم وزارة الكهرباء بتقديمها.

الدخول إلى صفحة الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الموقع.

اختيار الخدمة التي تتعلق بمعرفة قيمة الفواتير.

تظهر قائمة تحتوي على الشركات التي تقوم بتوزيع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية.

يتم تحديد الشركة التي يتبع إليها العداد المراد الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به.

تسجيل القراءة الخاصة بالعداد.

تسجيل الكود الخاص بصاحب العداد ويتم الحصول عليه من خلال الفاتورة.

القيام بالاستعلام.

يتم ظهور الفاتورة التي تحتوي على قيمة الاستهلاك.

الشركات التي تقوم بتوزيع الكهرباء

يوجد عدد من الشركات التي تقوم بتوزيع الكهرباء على المنازل في جميع المحافظات وكل مجموعة من المناطق والمحافظات تتبع إلى شركة.

جنوب القاهرة.

شمال القاهرة.

القنال

البحيرة.

الإسكندرية

شمال الدلتا.

جنوب الدلتا.

مصر العليا.

مصر الوسطى.

الكهرباء من أهم الأشياء التي يتم استخدامها في جميع المنازل ويتم حساب المواطنين على استهلاكهم من الكهرباء من خلال فواتير الاستهلاك.