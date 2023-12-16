عاجل وزارة التربية تُعلن تأجيل اختبارات الفصل الاول في الكويت 2023.. تعرف على المواعيد الجديدة

أعلنت اليوم وزارة التربية الكويتية عت تأجيل اختبارات الفصل الاول في الكويت بسبب وفاة الأمير نواف اليوم بتاريخ 16 ديسمبر لعام 2023، حيث تم الإعلان عن حداد بشكل رسمي في جميع محافظات ومدن دولة الكويت، مما دفع الكثيرين للبحث حول المواعيد الجديدة لكي يستعدون لها مرة أخرى، فكافة هذه التفاصيل سنتطرق لتوضيحها من خلال موقعنا هذا.

تأجيل اختبارات الفصل الاول في الكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم عن تأجيل اختبارات الفصل الأول الدراسي لكلاً من المرحلة المتوسطة والثانوية التي كانت من المتفرض أن يخضع لها الطلاب والطالبات غدًا الموافق 17 ديسمبر لعام 2023 بسبب حالة الحداد التي اجتاحت البلاد بأكملها بسبب الإعلان بشكل رسمي عن وفاة أمير البلاد نواف الأحمد حيث نعى الديوان الأميري مُنذ قليل الأمة الإسلامية والعربية بأكملها، حيث توفر عن عُمر يُناهز 86 عام وسبب وفاته تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية وعلى أثرها دخل المستشفى.

الموعد الجديد لاختبارات الفصل الأول

حتى الأن لم تُعلن وزارة التربية بشكل رسمي عن موعد جديد لاختبارات الفصل الأول، في حال إعلانها المواعيد الجديدة سنوفيكم بها مباشرةً من خلال موقعنا، حيث تسعى الجهات المسؤولة لتوفير كافة مستجدات التعليم، ولكن نوهت عند الإعلان عن التأجيل أنها ستحدد في وقت لاحق موعد الاختبارات الجديد وسنوفيكم به.

من امير الكويت الجديد؟

هو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى المهام من خلال الأمير نواف منذ فترة، وبعد وفاة الأمير نواف سيكون ولي العهد الجديد هو، وفي حال إعلان إي تفاصيل أخرى سنوفيكم بها.