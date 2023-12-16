“بتشطيب سوبر لوكس“ طرح وحدات سكنية جديدة بمختلف المحافظات 2024 .. ألحق خدلك شقة

صرح المهندس خالد صديق عن الوحدات السكنية الجديدة التي يصدرها صندوق التنمية الحضارية لهذا العام، كما أكد أنه سوف يتم استلام الوحدات في خلال عام من التقديم ويتم الاستلام بنظام السوبر لوكس، لذلك ازدادت محركات البحث حول ذلك الموضوع، وسوف نجيب من خلال مقالنا عنه بالتفصيل.

أماكن شقق التنمية الحضارية الجديدة

صرح المهندس خالد صديق عن وجود الوحدات السكنية داخل 8 محافظات، التي على رأسهم محافظة القاهرة، توجد الوحدات داخل 3 مناطق وهم: المعصرة ويوجد بها حوالي 9 عمارات وكل عمارة مكونة من دور أرضي بالإضافة إلى 9 أدوار متتالية، ومدينة نصر يوجد بها ما يقارب نحو 54 عمارة كل عمارة مكونة من دور أرضي و11 دور متتاليين، الخيالة يوجد بها حوالي 42 عمارة كل عمارة مكونة من دور أرضي و9 أدوار متتالية.

بالإضافة إلى وجود وحدات سكنية في محافظة سوهاج في منطقة أرض الشونة التي تضم حوالي 6 عمارات كل عمارة مكونة من دور أرضي و 10 أدوار متتاليين، بالإضافة إلى أرض المحلج التي تحتوي على حوالي 14 عمارة كل عمارة مكونة من دور أرضي و 8 أدوار متتاليين بالإضافة إلى المحلات التجارية المتنوعة.

طرح وحدات سكنية جديدة بمختلف المحافظات 2024

محافظة الفيوم يوجد بها حوالي 14 عمارة كل عمارة مكونة من دور أرضي و9 أدوار متتالية، أما فيما يخص محافظة الشرقية فهي تطلق وحدات سكنية جديدة وعددها 40 عمارة مكونة من دور أرضي و8 أدوار متتاليين بالإضافة إلى عدد كبير من المحلات التجارية المتنوعة.