موعد صرف تكافل بالاردن ديسمبر 2023 … وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف تكافل بالاردن ديسمبر 2023، الذي يعد من أشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة الأردنية لعدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وتوفير حياة كريمة لعدد كبير من الأسر بالكويت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف تكافل بالأردن ديسمبر 2023….

موعد صرف تكافل بالاردن ديسمبر 2023

وكانت وزارة التنمية الإجتماعية الأردنية قد أعلنت عن موعد صرف تكافل بالأردن ديسمبر 2023 بداية من يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 حتى نهاية الشهر الجاري، وكانت وزارة التنمية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج تكافل الاردن 2023، وهي:

شروط الاستفادة من برنامج تكافل

أن يكون المستفيد أردني الجنسية .

ان يكون مقيم في الاردن اقامة دائمة.

كما يجب أن يكون المستفيد مسجل في دائرة الأحوال المدنية.

كما يجب ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.

قيمة الدعم المقدم من برنامج تكافل بالأردن

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية الاردنية عن أن قيمة الدعم المقدم من برنامج تكافل الأسر الأدرنية هو 100 دينار اردني وذلك للأسر التي تضم فرد واحد فقط، وصرف 150 دينار أردني للأسر التي تضم فردين، ويتنم صرف 200 دينار كويتي شهرياً للأسر التي تضم ثلاثة أفراد أو أكثر .

رابط التسجيل في برنامج تكافل الأردن 2023

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية الاردنية 2023.

اضغط على برنامج تكافل .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم تأكد من صحة البيانات المدخلة.

واضغط على “تسجيل”.

شروط التقديم في برنامج تكافل الأردن