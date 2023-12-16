عاجل الكويت تُعلن عن ولي العهد الجديد للبلاد بعد وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح .. فمن هو

عاجل الكويت أعلنت عن الأمير الجديد للبلاد وذلك عقب وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، وقد تلقى الشعب الكويتي هذا الخبر بأسى كبير من فقدان قائد حكيم وسمح تمكن من إبراز حبه واهتمامه للشعب الكويتي والبلاد، والجدير بالذكر أن الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح مان معروفا بقيادته الحكيمة، كما ترك بصمة قوية في البلاد من التطور والازدهار الذي عايشته البلاد في وقت حكمه، وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن أمير البلاد الجديد، فمن هو وما سبب وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح فضلاً تابعونا لنوافيكم بالتفاصيل.

عاجل الكويت تعلن وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح

أعلن الديوان الملكي منذ ساعات قليلة عن وفاة أمير الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد صراع مع المرض لعدة أسابيع، حتى أودت بحياته وكان ذلك في صباح اليوم السبت الموافق 16 من شهر ديسمبر لعام 2023 ميلادية، والجدير بالذكر أن التلفزيون الكويتي أوقف كافة البرامج الاعتيادية وقام ببث آيات من الذكر الحكيم، وذلك في حداد على الأمير الراحل رحمه الله.

الشيخ نواف الأحمد الصباح

ولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في 25 من شهر يونيو لعام 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر، وقد كان أميراً للكويت في فترة الاستقلال، تولى ولاية العهد في 20 فبراير لعام 2006 ميلادية، وفي عام 2003 تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

من هو لى عهد الكويت الجديد؟

أعلن مجلس الوزراء عن ولي العهد الجديد للكويت وهو الأمير مشعل الأحمد الصباح، وكان ذلك عقب وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح بعد تعرضه لوعكة صحية اليوم توفى على إثرها.