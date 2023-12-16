رابط استمارة القبول المركزي للدور الثالث 2023 -2024 في العراق.. تعرف على الشروط اللازمة

يترقب كافة الطلاب والطالبات الدور الثالث الإعدادي إعلان وزارة التربية العراقية عن استمارة القبول المركزي للدور الثالث 2023 لكي يتمكنون من الالتحاق بالجامعات العراقية الأهلية والحكومية، حيث وضعت مجموعة من الضوابط والشروط لمختلف الفروع الأحيائي والتطبيقي والأدبي، ولكي تتمكن من القيام بهذه الخطوة سنتطرق اليوم لتوضيح كافة النقاط التي تخص هذا الأمر.

استمارة القبول المركزي للدور الثالث 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي بدولة العراق عن كافة الأمور المتعلقة بالتقديم في الجامعات والمعاهد الفنية، ولكي تتمكن من القيام بهذه الخطوة لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع دائرة الدراسات والتخطيط بشكل مباشر.

انقر على استمارة القبول الدور الثالث ثم اكتب البيانات المطلوبة بدقة كاملة.

حدد الكلية أو المعهد ثم اكتب الرغبات الخاصة بك ثم انقر على إرسال الطلب.

شروط القبول المركزي 2024 لطلبة الدور الثالث

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم القبول المركزي 2024 لذا فجاءت على النحو التالي وهي:

لابد من تحديد الأعمار المطلوبة.

ضرورة أن يكون الطالب أو الطالب من خريجي السنة الحالية.

يجب التقديم على الكليات التابعة لمحافظتك ولا يُمكنك التقديم على من تقع خارجها.

بعد توافر الشروط السابق ذكرها يُمكنك التقديم عبر الخطوات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها لكي توفر كافة التفاصيل التي تتعلق بسير العملية التعليمية داخل دولة العراق، لكي توفر الوقت والجهد على الطلاب توفر لهم الرابط المخصص للاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم والاختبارات أيضًا.